Будапешт погрожує заблокувати військову допомогу Україні від Євросоюзу – Reuters

Також в Угорщині заявили, що блокуватимуть будь-які санкції проти росії.

Голова МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме наступний транш військової підтримки Європейського Союзу для України та будь-які санкції проти росії, поки будуть діяти українські санкції проти банку ОТР Bank.

Про це інформує видання Reuters.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.