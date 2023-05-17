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Будапешт погрожує заблокувати військову допомогу Україні від Євросоюзу – Reuters

17 травня 2023, 17:51
Будапешт погрожує заблокувати військову допомогу Україні від Євросоюзу – Reuters
Фото: Главком
Також в Угорщині заявили, що блокуватимуть будь-які санкції проти росії.

Голова МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме наступний транш військової підтримки Європейського Союзу для України та будь-які санкції проти росії, поки будуть діяти українські санкції проти банку ОТР Bank.

Про це інформує видання Reuters.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Угорщиназброяблокуваннявійна в Україніросія окупанти

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