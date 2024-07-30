Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Будапешт спростив умови в’їзду для росіян і білорусів – ЗМІ

30 липня 2024, 09:11
Будапешт спростив умови в’їзду для росіян і білорусів – ЗМІ
Фото: Getty Images
Влада Угорщина вже через 3 роки перебування обіцяє видавати посвідки на постійне проживання.

Після візиту Віктора Орбана до москви Будапешт включив громадян цих країн в програму так званої "національної карти", яку видають на 2 роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.  

Про це повідомляє німецьке видання RND.

"Вже кілька днів росіяни можуть в'їжджати в ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки і безперешкодно пересуватися до інших країн ЄС. Це стало можливим завдяки реєстрації в якості гастарбайтерів в Угорщині, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців з росії та білорусі в липні. Зараз існує велике занепокоєння, що російські шпигуни також можуть потрапити до ЄС або що кремль може навмисно переправляти росіян до ЄС для здійснення терактів", - йдеться в матеріалі. 

Журналісти пишуть, що дії Угорщини це провокації і підкреслюють, що вони викликають невдоволення в ЄС, бо несуть загрозу безпеці.

Експерт з питань зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський назвав дії Будапешта "неправильним підходом" тому, що дозволи на в’їзд для росіян і білорусів без безпекової перевірки дають у той час, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак.

"Було б неправильно таврувати всіх російських громадян як субмарин режиму", - вважає експерт. 

Лагодинський додав, що Орбан робить те, що він завжди робить. "Він підриває європейську міграційну систему і в той же час робить себе слугою кремля", - резюмував він. 

На початку року уряд Угорщини оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан, які можуть привезти з собою сім'ї і через 3 роки подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

В той же час, такі країни Євросоюзу, як Фінляндія, більше не дозволяють росіянам в'їжджати до країни. Уряд у Гельсінкі виправдовує це спробами кремля дестабілізувати кордон і країни Європейського Союзу.

 

 
РосіяУгорщинаБілорусь

Останні матеріали

Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється