Будапешт спростив умови в’їзду для росіян і білорусів – ЗМІ

Влада Угорщина вже через 3 роки перебування обіцяє видавати посвідки на постійне проживання.

Після візиту Віктора Орбана до москви Будапешт включив громадян цих країн в програму так званої "національної карти", яку видають на 2 роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

Про це повідомляє німецьке видання RND.

"Вже кілька днів росіяни можуть в'їжджати в ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки і безперешкодно пересуватися до інших країн ЄС. Це стало можливим завдяки реєстрації в якості гастарбайтерів в Угорщині, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців з росії та білорусі в липні. Зараз існує велике занепокоєння, що російські шпигуни також можуть потрапити до ЄС або що кремль може навмисно переправляти росіян до ЄС для здійснення терактів", - йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що дії Угорщини це провокації і підкреслюють, що вони викликають невдоволення в ЄС, бо несуть загрозу безпеці.

Експерт з питань зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський назвав дії Будапешта "неправильним підходом" тому, що дозволи на в’їзд для росіян і білорусів без безпекової перевірки дають у той час, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак.

"Було б неправильно таврувати всіх російських громадян як субмарин режиму", - вважає експерт.

Лагодинський додав, що Орбан робить те, що він завжди робить. "Він підриває європейську міграційну систему і в той же час робить себе слугою кремля", - резюмував він.

На початку року уряд Угорщини оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан, які можуть привезти з собою сім'ї і через 3 роки подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

В той же час, такі країни Євросоюзу, як Фінляндія, більше не дозволяють росіянам в'їжджати до країни. Уряд у Гельсінкі виправдовує це спробами кремля дестабілізувати кордон і країни Європейського Союзу.