Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ

Угорщина звинувачує свого громадянина у вступі в українську армію

Угорська прокуратура звинуватила місцевого жителя, який бере участь у російсько-українській війні у складі Збройних сил України.

Про це повідомляє Telex.

В обвинувальному акті зазначено, що весною 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав Збройних сил України, щоб брати участь у боях проти російських військ. Згодом він виїхав до України, де після кількох днів підготовки був зарахований до складу батальйону, який брав участь у бойових діях, зокрема він виконував розвідувальні завдання.

Прокуратура звинувачує чоловіка, який перебуває в розшуку, у «незаконному вербуванні шляхом вступу до складу збройної організації, що не входить до складу збройних сил союзника, з метою участі в збройних зіткненнях». Прокуратура просить суд розглянути справу щодо чоловіка та винести вирок за його відсутності, оскільки місцеперебування угорця наразі невідоме.