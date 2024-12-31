Будапешт втратить €1 млрд європейського фінансування

Угорщина через нестачу коштів вже відмовилася від низки інфраструктурних проєктів.

Із загальних 6,3 млрд євро фондів, заморожених Брюсселем через претензії до верховенства права в Угорщині, Будапешт назавжди втратить 1,04 млрд.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Будапешт загалом із 6,3 мільярда євро фондів, заморожених через претензії до верховенства права, втратить 1,04 мільярда євро - кошти могли б бути освоєні до кінця 2024 року, але через невиконання умов фінансування заморозять назавжди.

Економічна ситуація в Угорщині погіршується і є дефіцит бюджету, який перевищує 4,5% ВВП, а економіка перебуває у технічній рецесії після скорочення на 0,7% у третьому кварталі 2024 року.

Також Будапешт щодня втрачає 1 мільйон євро через порушення правил поводження з шукачами притулку.

До кінця року ці втрати сягнуть 200 мільйонів євро, не враховуючи штрафу Європейського суду у 200 мільйонів євро, накладеного за ігнорування рішень щодо надання притулку.

Через нестачу коштів країна вже відмовилася від низки інфраструктурних проєктів, включно із залізничним сполученням між центром Будапешта та аеропортом.

Разом з тим, уряд Угорщини звинувачує блок в політичному тиску, міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що фінансові обмеження "складно не сприймати як дискримінацію".

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пробує компенсувати втрати, залучаючи інвестиції з Китаю та інших азійських країн, але, експерти сумніваються в їхній здатності замінити європейське фінансування.