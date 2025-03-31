Будапешт вимагає Євросоюз зняти санкції з кількох російських олігархів
Угорщина вимагає зняти санкції блоку з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитра Мазепіна і Михаїла Фрідмана, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.
Про це інформує російське пропагандистське агенція РИА Новости.
"Ми виступили з ініціативою виключити з санкційних списків ЄС 9 осіб. Серед них була людина, яку ви згадали, Усманов був серед них, Мазепін був серед них. Тобто особи, які, на наш погляд, насправді не повинні бути в списку, з юридичної точки зору", - зазначив Сіярто.
За його словами, загалом йшлося про 9 росіян, і Угорщині вдалося домогтися виключення з санкційного списку трьох осіб, включно з міністром спорту рф Михаїлом Дегтярьовим.
Також Сійярто додав, що Дмитра Мазепіна не виключили зі списку, а його сина Микиту Мазепіна виключили ще раніше на підставі рішення суду.