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Будапешт вимагає Євросоюз зняти санкції з кількох російських олігархів

31 березня 2025, 12:53
Будапешт вимагає Євросоюз зняти санкції з кількох російських олігархів
Фото: Getty Images
Загалом йдеться про дев'ять росіян.

Угорщина вимагає зняти санкції блоку з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитра Мазепіна і Михаїла Фрідмана, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Про це інформує російське пропагандистське агенція РИА Новости.

"Ми виступили з ініціативою виключити з санкційних списків ЄС 9 осіб. Серед них була людина, яку ви згадали, Усманов був серед них, Мазепін був серед них. Тобто особи, які, на наш погляд, насправді не повинні бути в списку, з юридичної точки зору", - зазначив Сіярто. 

За його словами, загалом йшлося про 9 росіян, і Угорщині вдалося домогтися виключення з санкційного списку трьох осіб, включно з міністром спорту рф Михаїлом Дегтярьовим.

Також Сійярто додав, що Дмитра Мазепіна не виключили зі списку, а його сина Микиту Мазепіна виключили ще раніше на підставі рішення суду.

 
РосіяУгорщинасанкції

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