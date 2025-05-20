Буде санкційний пакет ЄС за відмову росії припиняти вогонь – Зеленський
20 травня 2025, 09:09
Чи буде такий пакет від США – невідомо.
Євросоюз впровадить сильний санкційний пакет проти росії за її відмову припиняти вогонь.
Про це український президент Володимир Зеленський сказав учора на зустрічі з журналістами.
До того Брюссель ухвалить ще один пакет санкцій. Його дати вже визначені.
"Що стосується пакету Сполучених Штатів – тут інша історія. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, для того, щоб вони в якийсь момент, в який зможуть, ввели відповідні санкції", – сказав він.