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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Будівельне обладнання від Укр-Стандарт – запорука успіху будь-якого проєкту

18 листопада 2024, 18:43
Будівельне обладнання від Укр-Стандарт – запорука успіху будь-якого проєкту

Будівельне риштування – це допоміжні конструкції з металевих опор з елементами жорсткості, призначені для ведення будівельних, оздоблювальних та ремонтних робіт на висоті. Від зручності та надійності таких конструкцій залежить не лише ефективність процесу будівництва, але й безпека людей, що виконують роботи на висоті в декілька метрів. Компанія Укр-Стандарт пропонує великий вибір високоякісного та надійного будівельного риштування власного виробництва. На сайті компанії ви можете купити будівельне обладнання в Україні за найкращою ціною.

Види будівельного риштування 

Складно уявити сучасне будівництво без спеціального допоміжного обладнання, що дозволяє працювати на висоті, яка у декілька разів перевищує зріст людини. Компанія Укр-Стандарт пропонує декілька популярних різновидів риштування:

  • Рамне риштування, основою якого є вертикальні рами, поєднані між собою горизонтальним  та діагональним перемичками, що забезпечують конструкції структурну стабільність. Роль робочих поверхонь здійснюють настили з дерева або металу. Основні переваги рамних конструкцій - це простота та легкість монтажу, безпека використання та їхня доступна вартість.
  • Клино-хомутове риштування – полегшені конструкції з високоякісної сталі, відмінністю яких є легкість збирання та розбирання, універсальність використання на будівництві, зведення та реконструкції водонапірних веж, храмів, пам’ятників.
  • Ригельне будівельне риштування – характеризується підвищеною міцністю та жорсткістю конструкції. Основна сфера діяльності легкого та міцного ригельного риштування – проведення фасадних робіт та різноманітних видів оздоблювальних робіт. 

Будівельне обладнання від Укр-Стандарт

Компанія є одним з найбільших вітчизняних виробників та постачальників допоміжного будівельного обладнання та будівельних матеріалів. При замовленні продукції, ви отримаєте сертифікат, що засвідчує відповідність якості товарів сучасним стандартам. 

В каталозі на сайті компанії представлені високоякісні товари власного виробництва, що можна придбати на максимально вигідних умовах. Завдяки тісній співпраці з провідними українськими компаніями з перевезення вантажу, доставка замовлення здійснюється за доступними розцінками. Виникли запитання? Менеджери обов’язково порекомендують продукцію, що відповідає вашим потребам.


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