Будівлю, де мав дати конференцію екс-"кварталівець" Манжосов, перевіряють на мінування
Поліція та рятувальники ДСНС прибули для перевірки повідомлення про замінування.
Прес-конференція Манжосова не почалася, інформує "Громадське".
Водночас агентство "Українські новини" наразі не скасовувало прес-конференцію.
В агентстві Українські новини мав давати прес-концеренцію екс-учасник «Кварталу 95» Манжосов. Зараз будівлю перевіряють на мінування, але захід скасовувати не будуть pic.twitter.com/tVPqfgwkyU— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 квітня 2019 р.
На вході в будівлю стоять молодики, які називаються "охороною піар-агенції", яка організувала прес-конференцію.
Також до будівлі агентства прибули учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та сценарист проекту Артем Гагарін, вони заявляють, що Манжосов, який мав дати прес-конференцію, "узяв за це гроші".
Денис Манжосов - колишній партнер Володимира Зеленського та співзасновник студії "Квартал 95".
Як анонсувало агентство "Українські новини", тема прес-конференції звучала як "ЗадЗЕркалля" — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів по КВК та студії "Квартал 95" Володимира Зеленського та Дениса Манжосова".
В "Українських новинах" проанонсували, що Манжосов розповість про дружбу із Зеленським, як виник "Квартал 95", чи є у студії покровителі й чому Зеленський і Манжосов не спілкуються більше ніж 5 років.
Згодом представник "Українських новин" Денис Іванеско повідомив, що Манжосов не даватиме конференцію 11 квітня. Він пояснив, що екс-учасник "Кварталу 95" прибув на конференцію за годину до заходу, але потім вийшов "перекурити", сів у таксі і зник у супроводі кількох людей. Чому Манжосов зник, він не пояснив. Потім з ним ніхто не міг зв'язатись.
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