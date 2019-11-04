Будівлю, де мав дати конференцію екс-"кварталівець" Манжосов, перевіряють на мінування

На вході в будівлю стоять молодики, які називаються "охороною піар-агенції", яка організувала прес-конференцію.

Також до будівлі агентства прибули учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та сценарист проекту Артем Гагарін, вони заявляють, що Манжосов, який мав дати прес-конференцію, "узяв за це гроші".

Денис Манжосов - колишній партнер Володимира Зеленського та співзасновник студії "Квартал 95".

Як анонсувало агентство "Українські новини", тема прес-конференції звучала як "ЗадЗЕркалля" — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів по КВК та студії "Квартал 95" Володимира Зеленського та Дениса Манжосова".

В "Українських новинах" проанонсували, що Манжосов розповість про дружбу із Зеленським, як виник "Квартал 95", чи є у студії покровителі й чому Зеленський і Манжосов не спілкуються більше ніж 5 років.

Згодом представник "Українських новин" Денис Іванеско повідомив, що Манжосов не даватиме конференцію 11 квітня. Він пояснив, що екс-учасник "Кварталу 95" прибув на конференцію за годину до заходу, але потім вийшов "перекурити", сів у таксі і зник у супроводі кількох людей. Чому Манжосов зник, він не пояснив. Потім з ним ніхто не міг зв'язатись.