Будівлю Одеського медвишу пікетують, МОЗ заявляє про провокації
Під ректоратом вузу відбулася штовханина видно з трансляції телеканалу "Репортер".
Раніше Одеський медуніверситет повідомив, що колектив вузу закликають до протесту в Києві через непідписання кошторису МОЗом, а кошторис не підписано через те, що самопроголошена "адміністрація" на чолі з Юрієм Сухіним блокує подання необхідних документів до МОЗу за підписом уповноважених на це осіб.
Адміністрація вузу назвала це шантажем Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ також попередило, що організатори протесту – наближені до колишнього ректора університету Валерія Запорожана особи, які "захопили адміністрацію університету та двічі подали кошторис університету з порушеннями".
"Акцію протесту організовують особи, через протизаконні дії яких університет не може отримати належне фінансування", – наголосив МОЗ.
Міністерство уточнило, що шукає законні шляхи розв’язання ситуації, і закликало співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації.
У середу вдень вхід до ректорату медуніверситету охороняють правоохоронці.
Журналістка "Репортера" сказала, що підхід до ректорату заблокували ще зранку, нібито присутні й активісти від БПП. Прийшов і народний депутат.
"Намагалися зайти в ректорат, вибили одні двері", – сказала кореспондент.
З натовпу скандували, зокрема: "Зарплату!".
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського.
Як відомо, 10 грудня в МОЗ заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.
У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.
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