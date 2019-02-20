Будівлю Одеського медвишу пікетують, МОЗ заявляє про провокації

Під будівлею Одеського національного медичного університету проходить мітинг, учасники якого намагалися зайти в ректорат і зламали двері.

Під ректоратом вузу відбулася штовханина видно з трансляції телеканалу "Репортер".

Раніше Одеський медуніверситет повідомив, що колектив вузу закликають до протесту в Києві через непідписання кошторису МОЗом, а кошторис не підписано через те, що самопроголошена "адміністрація" на чолі з Юрієм Сухіним блокує подання необхідних документів до МОЗу за підписом уповноважених на це осіб.

Адміністрація вузу назвала це шантажем Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ також попередило, що організатори протесту – наближені до колишнього ректора університету Валерія Запорожана особи, які "захопили адміністрацію університету та двічі подали кошторис університету з порушеннями".

"Акцію протесту організовують особи, через протизаконні дії яких університет не може отримати належне фінансування", – наголосив МОЗ.

Міністерство уточнило, що шукає законні шляхи розв’язання ситуації, і закликало співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації.

У середу вдень вхід до ректорату медуніверситету охороняють правоохоронці.

Журналістка "Репортера" сказала, що підхід до ректорату заблокували ще зранку, нібито присутні й активісти від БПП. Прийшов і народний депутат.

"Намагалися зайти в ректорат, вибили одні двері", – сказала кореспондент.

З натовпу скандували, зокрема: "Зарплату!".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського.

Як відомо, 10 грудня в МОЗ заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.

У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.