Будівництво аеропорту в Дніпрі почнется літом 2020 року - Дніпропетровська ОДА
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра Бондаренко, повідомляє "Громадське".
Згідно з інформацією, наразі здійснюється відбір проектувальника - він стане відомий в грудні 2019 року. У травні 2020 визначиться генпідрядник.
Відповідно до проекту, який презентував Бондаренко голові Верховної Ради Дмитру Разумкова, аеропорт матиме злітно-посадкову смугу, яка зможе прийняти літаки всіх типів, і сучасний термінал. Планується, що його пропускна спроможність досягне 3 млн людей на рік.
Своєю чергою, Разумков висловив сподівання, що весною 2022 року аеропорт зможе приймати літаки.
У Дніпропетровській ОДА зауважили, що над проектом паралельно працюватимуть облдержадміністрація і приватний інвестор. За держкошти побудують злітно-посадкову смугу, на що в держбюджеті-2020 закладено 1 млрд грн. Вона буде завдовжки 3,2 км і матиме сучасні системи навігації, метеорологічне і світлосигнальне обладнання.
Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі буде будувати українська промислово-фінансова група DCH. Планується, що він буде мати високу пропускну здатність - до 1 тисячі людей на годину.
Загальна вартість проєкту - 180 млн доларів.
"Цей проект має дуже багато виконавців. Верховна Рада, Міністерство інфраструктури, "Укрінфрапроект", ОДА та райдержадміністрація, проектувальники, забудовники смуги і терміналу, екологи. Головне завдання - зв'язати все це в єдиний гармонійний збалансований план дій і виконати його", - додав голова Дніпропетровської ОДА.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пообіцяв збудувати аеропорт у місті Дніпро та забезпечити бюджетне фінансування цього проєкту
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