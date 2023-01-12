Будуть відновлювати знищене росіянами житло вже зараз. Названо перші міста

Житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області відбудуть у рамках платформи UNITED24. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зауважив , що на платформі UNITED24 була зібрана більша частина суми, необхідна для відновлення. Шмигаль написав, що цього тижня Уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.

"Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 2023-й стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення", – підкреслив очільник уряду.