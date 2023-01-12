Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Будуть відновлювати знищене росіянами житло вже зараз. Названо перші міста

12 січня 2023, 18:31
Будуть відновлювати знищене росіянами житло вже зараз. Названо перші міста
Фото: Главком
Житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області відбудуть у рамках платформи UNITED24. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що на платформі UNITED24 була зібрана більша частина суми, необхідна для відновлення. Шмигаль написав, що цього тижня Уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.
 
"Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 2023-й стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення", – підкреслив очільник уряду.
 
війнажитлоКиївщинабудинокІрпіньДенис ШмигальГостомельквартираБородянка

Останні матеріали

Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Україна бачить
Політика
Україна бачить "рік перемоги". Але у росії інші плани – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2023, 12:02
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється