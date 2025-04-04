Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Будь-яку мирну угоду між Україною і рф буде важко засвоїти" – МЗС Туреччини

04 квітня 2025, 21:07
Фото: unian.ua
Глава МЗС заявив, що попри зусилля США щодо припинення війни в Україні, сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та росією буде "важко засвоїти", але вона все одно буде кращою, ніж альтернатива нових смертей і руйнувань.
 
Про це пише Reuters.
 
В інтерв’ю в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Фідан сказав, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення війни в Україні, але сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення угоди.
 
"Буде вкрай складно "засвоїти" будь-яку пропозицію. Але коли ми дивимося на інший варіант, який несе більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо будуть більш розумними", — каже Фідан.
 
Глава турецького МЗС додав, що президент США Дональд Трамп "нарешті дотримується плану зупинити війну".
Туреччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється