Будинок, у якому народився Гітлер, стане поліцейською дільницею
Як пише Zeit Online, влада не хоче допустити, аби будинок використовували як місце паломництва правих екстремістів, повідомляє "Громадське".
Рішення ухвалили після правових спорів між австрійським урядом, політиками та приватною особою, якій належав будинок.
Увага, яку він привертав, змусила уряд задуматися про його знесення, але низка істориків та політиків виступили проти. Інші ідеї включали перетворення будівлі в культурний центр або офіс з працевлаштування.
Будинок, в якому в 1889 році народився Адольф Гітлер, знаходиться в австрійському містечку Браунау-на-Інні. Майже століття будівля належала приватній власниці Герлінді Поммер, однак Верховний суд Австрії присудив їй компенсацію в розмірі 810 000 євро за націоналізацію будівлі. Згодом суд зобов'язав Австрію доплатити власниці.
Неонацисти продовжували відвідувати будинок, вважаючи його чимось на кшталт святині. Вони приходили, щоб зробити фото, роблячи нацистське вітання. І навпаки, на день народження Гітлера, під будівлю щорічно виходили й учасники антифашистської демонстрації.
Будинок Гітлера перепроєктують. Архітекторам зі всього Євросоюзу буде запропоновано представити плани перепланування будівлі, а журі з експертів і державних чиновників визначать, хто переміг у першій половині наступного року.
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