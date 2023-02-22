“Бухарестська дев’ятка” обговорює підтримку України — Дуда

Під час відкриття саміту “Бухарестської дев’ятки” в середу у Варшаві за участі президента США Джо Байдена і генсека НАТО Єнса Столтенберга , відповідну заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми хочемо подумати спільно, у колі найближчих союзників, про наші чергові кроки перед самітом B9 у Братиславі і самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні”, - сказав президент Польщі.

Цьогорічний саміт B9 має особливе значення в контексті наближення річниці повномасштабні агресії росії проти України, що розпочалася 24 лютого, наголосив Дуда.

І нагадав, що торік, наступного дня після повномасштабного вторгнення росії в Україну, лідери B9 збиралися у Варшаві, аби обговорити найбільші виклики для східного флангу НАТО і як можна підтримати друзів в Україні.