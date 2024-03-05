Було б ілюзією думати, що Німеччина змінилася – The Telegraph

Витік телефонної розмови викликає питання щодо того, чи є стратегічні відносини Німеччини з Британією менш важливими, ніж відносини з росією.

Канцлер Німеччини, здається, зраджує союзника по НАТО, щоб вибратися з ями, яку він сам собі вирив. Саме так вчинив Олаф Шольц минулого тижня, коли заявив, що британські війська розгорнуті в Україні для допомоги в націлюванні ракет Strorm Shadow проти росіян.

Про це повідомляє The Telegraph.

Точна роль Британії у війні, окрім постачання зброї, навмисно замовчується зі зрозумілих причин. Те, що Шольц публічно розкрив військову таємницю в той час, коли йому потрібно виправдати відмову Німеччини від відправки вкрай необхідної і навіть більш потужної ракетної системи дальнього радіусу дії Taurus, може бути суто випадковим збігом обставин. Але за цим послідувало твердження, що Німеччина не може слідувати практиці Великої Британії, оскільки це зробить її "учасником війни", що, можливо, є спробою захистити свою країну від гніву путіна.

Наскільки ж Берлін має бути наляканий владіміром путіним, що він готовий піти на такі кроки, аби уникнути будь-яких натяків на те, що він робить більше, ніж необхідний мінімум у цій війні. Навіть гірше: фактично поставити ракети, якщо Німеччина коли-небудь вирішить це зробити, таким чином, щоб звести до мінімуму їхній ефект на полі бою. Ця слабкодухість, без сумніву, супроводжується прагненням отримати фінансову вигоду, зважаючи на те, що Німеччина має найбільші комерційні інтереси в росії з усіх європейських країн, а також зважаючи на те, що вона є найбільшою країною в Європі.

"Ніщо з цього не є великою несподіванкою. Німеччина від самого початку вагалася щодо постачання зброї в Україну. І лише після вторгнення путіна в Україну проєкт "Північний потік-2" було скасовано, після того, як Німеччина розвіяла побоювання, що залежність від російського газу обмежить її стратегічну автономію і дасть путіну надто великий контроль над європейськими енергопостачаннями", — повідомляє видання.

Нещодавні необачні дії Шольца та його генералів ставлять питання про те, чи вважає Німеччина свої стратегічні відносини з Британією менш важливими, ніж з росією. Берлін роками блокував постачання винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії, знаючи, що це важливий стратегічний пріоритет для Британії. Можливо, позиція Берліна також підживлюється розчаруванням провідною роллю Великої Британії в європейській підтримці України.