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Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу

16 грудня 2024, 17:52
Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу
Олаф Шольц
Очікується, що позачергові парламентські вибори в країні пройдуть 23 лютого 2025 року

Бундестаг оголосив вотум недовіри до уряду німецького канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

З-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207 (це чисельність фракції Соціал-демократичної партії Шольца в Бундестазі), 394 – висловили недовіру, а 116 – утримались.
 
Таким чином, Бундестаг висловив недовіру федеральному уряду. Тепер Шольц має звернутись до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням про розпуск парламенту.
 
Формально Штайнмаєр має 21 день на ухвалення рішення, але він уже раніше погодив дату дострокових виборів – 23 лютого 2025 року. Чинний уряд продовжить свою роботу аж до проведення позачергових виборів.
 
Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц 11 грудня офіційно подав запит на вотум довіри до Бундестагу. Раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD заявляв про те, що поставить на розгляд питання проведення вотуму довіри уряду до Різдва, яке у ФРН відзначається 25 і 26 грудня.

 

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