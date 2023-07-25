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Бундесвер розкритикував контрнаступ ЗСУ – Bild

25 липня 2023, 17:47
Бундесвер розкритикував контрнаступ ЗСУ – Bild
bmvg.de
Секретний документ Бундесверу, присвячений діям Сил оборони України під час контрнаступу, містить критичні оцінки щодо застосування українськими військовими опанованих на Заході методів ведення війни.

Про це пише німецьке видання Bildяке ознайомилось зі секретним документом Збройних сил ФРН.

Німецькі військові серед головних недоліків ЗСУ називають розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

У документі зазначається, що "це не лише збільшує небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й "у напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги".

Через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході, на ізольовані від решти військ групи з 10-30 солдатів, "ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення", вважають у Бундесвері.

Також німецькі військові критично висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, "гірше засвоюють принципи західної підготовки чи взагалі не беруть у ній участь".

"Українські військові, які навчалися в Німеччині, особливо молоді курсанти, добре розуміли принципи роботи вогню та руху. Однак після повернення в Україну вони зіткнуться з проблемою того, що ними командують офіцери, які не дотримуються західних процедур", – стверджують у Збройних силах ФРН.

Крім того, у документі зазначається, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

У Бундесвері вважають, що ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу.
ЗСУконтрнаступбундесверкритика

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