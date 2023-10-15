Битва за Авдіївку вплине на контрнаступуп ЗСУ – The Economist

Видання пише, що російський штурм Авдіївки ще більше скорочує шанси української армії добитися прориву на півдні до зими.

російський штурм Авдіївки, що триває вже майже тиждень, є спробою агресора перехопити стратегічну ініціативу у війні на тлі вкрай повільного українського контрнаступу.

Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що події цього тижня стали найбільшою активізацію російських наступальних зусиль після завершення зимової кампанії. Очевидною метою наступу є спроба створити "котел" навколо українського гарнізону міста і затвердити відновлення російського стратегічного наступу.

"росія виділила значні ресурси для свого останнього поштовху. До Авдіївки перекинуто до трьох батальйонів. Їх підтримують танки, бойові машини піхоти та авіація. Подібно до того, як Україна впродовж літа виявила, що зламати добре підготовлену оборону надзвичайно важко, так само росіяни, схоже, понесли суворе покарання за свій штурм Авдіївки", – йдеться у публікації.

Втрата Авдіївки була б ударом по моральному духу українців, пише The Economist, наголошуючи на стратегічному положенні міста, яке ворог не може захопити з 2014 року. Битва за місто триватиме ще певний час і буде вкрай запеклою.

"Незалежно від того, потрапить Авдіївка до рук росіян чи ні, це все матиме негативний вплив на триваючий український контрнаступ на півдні. Прогрес там сповільнився після звільнення Роботино в серпні. Якщо Україні потрібно посилити Авдіївський фронт, їй, можливо, доведеться перекинути частину сил, які воюють на південь від Оріхова. Це ще більше зменшить шанси на прорив до настання зими", – йдеться у публікації.