Битва за Слов’янськ може стати наступним ключовим боєм за Донбас

Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом

Наразі російсько-окупаційні війська, ймовірно, розташовані приблизно за 16 кілометрів на північ від міста.

Про це 6 липня повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані їхньої розвідки.

Там також вказують, що протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на 5 кілометрів униз від Ізюма, але стикалися з надзвичайно рішучим опором ЗСУ.

Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом Луганської області. На півночі вони кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів військ.