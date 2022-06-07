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Битва за Слов’янськ може стати наступним ключовим боєм за Донбас

Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом
Наразі російсько-окупаційні війська, ймовірно, розташовані приблизно за 16 кілометрів на північ від міста.
Битва за Слов’янськ може стати наступним ключовим боєм за Донбас Фото: з вільних джерел

Про це 6 липня повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані їхньої розвідки.

Там також вказують, що протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на 5 кілометрів униз від Ізюма, але стикалися з надзвичайно рішучим опором ЗСУ.

Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом Луганської області. На півночі вони кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів військ.

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06 07 2022 10:39
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