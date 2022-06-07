CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаразі російсько-окупаційні війська, ймовірно, розташовані приблизно за 16 кілометрів на північ від міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Битва за Слов’янськ може стати наступним ключовим боєм за Донбас
Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом
Фото: з вільних джерел
Про це 6 липня повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані їхньої розвідки.
Там також вказують, що протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на 5 кілометрів униз від Ізюма, але стикалися з надзвичайно рішучим опором ЗСУ.
Крім того, окупанти, ймовірно, продовжують зміцнювати свій контроль над Лисичанськом Луганської області. На півночі вони кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів військ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2022 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Акція з вимогою визнати рф державою-терористом відбулася у Нью-Йорку
- ВІДЕО Понад 40 держав зобов'язались у Лугано підтримати відновлення України
- ВІДЕО Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені
No articles