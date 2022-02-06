Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди: звідки бралися гроші

Касові видатки за 5 місяців року становили 783,6 млрд грн, зокрема загального фонду – 740 млрд грн, або 74,4% від плану

У травні загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у 113,4 млрд грн, або 3,9 млрд доларів – від початку року він вже сягає 270,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Так, у травні 2022 року до загального фонду бюджету надійшло 101,3 млрд гривень. Серед податкових та митних платежів найбільше отримано податку на прибуток (19,6 млрд грн), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (18,3 млрд грн), ренти за користування надрами (11,7 млрд грн) та податку на доходи фізосіб і військового збору (11,1 млрд грн).

Крім того, у травні до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування надійшло 33,5 млрд грн єдиного соціального внеску.

Натомість касові видатки за 5 місяців року становили 783,6 млрд грн, зокрема загального фонду – 740 млрд грн, або 74,4% від плану. Лише у травні видатки становили 224,9 млрд грн, зокрема загального фонду на суму 216,4 млрд грн, або 67,3% від плану.

У травні фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету становив 113,4 млрд грн, проти передбачених планом 209 млрд грн. Від початку року дефіцит загального фонду бюджету становить 270,8 млрд грн проти планових 526 млрд грн.

Державний бюджет в цілому за 5 місяців 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 263,2 млрд гривень, або 9 млрд доларів.

Фактичні державні запозичення до загального фонду за січень-травень сягали 376,6 млрд грн або 170,5% від запланованих. З них 225,5 млрд грн надійшло від продажу ОВДП (зокрема, від "надрукованих" Нацбанком 120 млрд грн через купівлю військових облігацій).

Із зовнішніх джерел залучено 151,1 млрд грн, зокрема: 1,4 млрд дол від МВФ в рамках фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI), 1,2 млрд євро позики ЄС у рамках екстреної макрофінансової допомоги та інші.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-травень становили 169,3 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування – 75,0 млрд грн (97,5% плану).