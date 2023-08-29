Бюджетна боротьба в ЄС кидає тінь на фінансування України – FT

Брюссель запропонував останній пакет фінансування для України, розрахований на чотири роки, частково для того, щоб ізолювати Київ від політичної нестабільності.

Суперечки країн членів Євросоюзу щодо поповнення бюджету блоку можуть поставити під загрозу потік військової підтримки для України.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами учасників переговорів, прохання Брюсселя про додаткове фінансування на загальну суму 86 млрд євро, спрямоване на полегшення навантаження на бюджет ЄС і водночас на продовження чотирирічної підтримки України, розділило країни-члени і призвело до закликів до скорочення і подовження термінів затвердження.

Брюссель запропонував останній пакет фінансування для України, розрахований на чотири роки, частково для того, щоб ізолювати Київ від політичної нестабільності. Сьогодні міністри ЄС відновлять консультації після літніх канікул, а підтримка України буде головним питанням порядку денного на зустрічах міністрів оборони та закордонних справ.

Досі переговори про фінансування ускладнювалися тим, що Єврокомісія об'єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, включаючи положення про покриття витрат на виплату відсотків за боргом і підвищення зарплат чиновникам ЄС.

Багато країн-членів заявили, що, хоча додаткова фінансова підтримка України є обґрунтованою, інші елементи пакету є результатом внутрішньої проблеми управління бюджетом ЄС, яка не заслуговує на додаткові кошти.

Такі країни, як Німеччина і Нідерланди, які очолили опір, стверджують, що затягування бюджетних пасків через зростання відсоткових ставок і вимог до заробітної плати також має бути відображено в Брюсселі.

"Відверто кажучи, "Брюсселю потрібні наші гроші, щоб збільшити зарплати членів Комісії відповідно до інфляції" - не найкраща внутрішньополітична платформа для національного лідера", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Нагадаємо, країни-члени ЄС надали Україні понад 80 млрд євро. У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Із цієї суми вже виплачено 12 млрд євро.