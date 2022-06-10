Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2023 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.

Фото: eidos.org.ua

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук, перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк. Комітет розглянув надані народними депутатами пропозиції до проєкту бюджету на 2023 рік і за результатом розгляду рекомендував ухвалити відповідну постанову за основу і в цілому. За словами Железняка, з 1270 правок комітет підтримав лише чотири. А саме, пропонується: На 2 млрд грн збільшити видатки за новою бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку";

Додаткові 1,3 млрд грн спрямувати на заходи у сфері захисту національного інформаційного простору;

Збільшити на 446 млн грн фінансування соціального захисту дітей та сім’ї;

Ще 100 млн грн спрямувати на підтримку системи державного іномовлення України.



Всі видатки пропонують збільшити коштом резервного фонду. Бюджетні висновки підтримали 19 членів комітету, ще двоє – утрималися. Мельничук нагадав, що у разі прийняття постанови Верховною Радою, проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік вважатиметься прийнятим у першому читанні.

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