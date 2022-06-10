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Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2023 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.
Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2023 рік Фото: eidos.org.ua
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук, перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
 
Комітет розглянув надані народними депутатами пропозиції до проєкту бюджету на 2023 рік і за результатом розгляду рекомендував ухвалити відповідну постанову за основу і в цілому. 
 
За словами Железняка, з 1270 правок комітет підтримав лише чотири. А саме, пропонується:
 
  • На 2 млрд грн збільшити видатки за новою бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку";
  • Додаткові 1,3 млрд грн спрямувати на заходи у сфері захисту національного інформаційного простору;
  • Збільшити на 446 млн грн фінансування соціального захисту дітей та сім’ї;
  • Ще 100 млн грн спрямувати на підтримку системи державного іномовлення України.

    Всі видатки пропонують збільшити коштом резервного фонду.
 
Бюджетні висновки підтримали 19 членів комітету, ще двоє – утрималися.
 
Мельничук нагадав, що у разі прийняття постанови Верховною Радою, проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік вважатиметься прийнятим у першому читанні.
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06 10 2022 21:12
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