БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2023 рік
Фото: eidos.org.ua
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук, перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Комітет розглянув надані народними депутатами пропозиції до проєкту бюджету на 2023 рік і за результатом розгляду рекомендував ухвалити відповідну постанову за основу і в цілому.
За словами Железняка, з 1270 правок комітет підтримав лише чотири. А саме, пропонується:
- На 2 млрд грн збільшити видатки за новою бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку";
- Додаткові 1,3 млрд грн спрямувати на заходи у сфері захисту національного інформаційного простору;
- Збільшити на 446 млн грн фінансування соціального захисту дітей та сім’ї;
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Ще 100 млн грн спрямувати на підтримку системи державного іномовлення України.
Всі видатки пропонують збільшити коштом резервного фонду.
Бюджетні висновки підтримали 19 членів комітету, ще двоє – утрималися.
Мельничук нагадав, що у разі прийняття постанови Верховною Радою, проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік вважатиметься прийнятим у першому читанні.
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06 10 2022 21:12 МЕДІА
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