CEO TikTok подякував Трампу за відстоювання додатку

Компанія має один день до 19 січня, щоб розірвати зв'язки зі своєю китайською материнською компанією ByteDance або закрити свою діяльність у США

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу заявив, що хоче подякувати обраному президенту США Дональду Трампу за його готовність співпрацювати з компанією і знайти рішення, яке збереже доступ до додатку в США.

Про це йдеться у відео на офіційному акаунті TikTok.

У своєму відео Шоу Зі Чу висловив подяку Трампу, який за словами гендиректора TikTok "відданий наміру працювати із компанією, аби зберегти TikTok доступним у США".

Компанія має один день до 19 січня, щоб розірвати зв'язки зі своєю китайською материнською компанією ByteDance або закрити свою діяльність у США.

У п'ятницю 17 січня судді Верховного суду США одноголосно підтримали заборону, а в заяві Білого дому йдеться про те, що Байден не вживатиме жодних заходів для порятунку TikTok до закінчення терміну.

У п'ятницю Трамп заявив, що рішення про майбутнє додатку TikTok буде за ним, але не надав жодних подробиць про те, які кроки він зробить. ЗМІ повідомляють, що він розглядає можливість видання указу, який призупинить дію закону про продаж або заборону TikTok на термін від 60 до 90 днів.