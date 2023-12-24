Чарльз вперше запрошує сім'ю Камілли на святкування Різдва

Це Королівське Різдво може увійти в історію!

Про це пише німецький Bild.

Цього року сім’я королеви Камілли має взяти участь у різдвяній вечірці короля Чарльза в Сандрінгем Хаузі.

Це може стати історичним моментом для королівської родини, оскільки такий жест це відхилення від попередньої традиції.

Крім того, монарх Британії вперше виголосить святкове послання на фоні живого дерева.Це буде друге звернення до нації.

Напередодні Різдва Букінгемський палац показав перший кадр з записаного святкового ролика. На фото Чайльз намагається відійти від засад своєї матері і, як затятий екоактивіст, вирішив виступити на тлі живої ялинки в горщику, яка потім буде висаджена в ґрунт.