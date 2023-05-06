Чарльза III коронували на службі у Вестмінстерському абатстві

6 травня 2023 року було короновано старшого сина покійної королеви Єлизавети II – короля Чарльза III. На церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві разом з ним було короновано його дружину королеву Каміллу.

У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ. Почалася церемонія о 13:00 6 травня за київським часом у Вестмінстерському абатстві.

Пряму трансляцію з Лондона вела Daily Mail.

Церемонію вів архієпископ Кентерберійський. Під час церемонії король прийняв коронаційну присягу. Чарльзу одягли корону і вручили великий державний меч, дві королівські булави, кулю суверена, палицю Святого Едуарда, коронаційне кільце, а також скіпетр з хрестом і скіпетр з голубом.

Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол та прийняв клятви на вірність від священнослужителів, перів (вищого дворянства) і членів власної родини.

Близько 12:50 Чарльз ІІІ прибув до Вестмінстерського абатства.

Ще за життя королева Єлизавета II у рік святкування свого платинового ювілею правління заявила, що бажає, щоб дружина його сина Чарльза — Камілла, отримала титул королеви-консорта після того, як Чарльз зійде на трон.

Перед моментом коронації король був помазаний святою олією далеко від сторонніх очей. Він був одягнений у біле лляне вбрання під назвою Colobium Sindonis, золотий плащ під назвою Supertunica, а навколо його талії був одягнений коронаційний пояс.

Після освячення при помазанні королю було вручено коронаційні регалії. Далі король Чарльз присягнув на Біблії і поцілував її, прийнявши присягу.

Королю під час служби поклали на головукорону Святого Едуарда. Це сталося, коли Чарльз перебував у коронаційному кріслі, він же трон Святого Едуарда. Під кріслом знаходиться "камінь долі", що його століттями використовували для коронації шотландських королів, а до Лондона привезли напередодні із Шотландії спеціально для коронації Чарльза III.