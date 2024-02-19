Час визнати росію державою-спонсором тероризму – США

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче, аби росію визнали державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це Грем сказав на телеканалі CBS, пише Politico.

"Навальний був одним з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Коли він повернувся до Росії, він повинен був знати, що його вб'є Путін, і він був убитий Путіним. Чому б нам не зробити це: Я щойно розмовляв по телефону з двома сенаторами-демократами. Давайте зробимо Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством. Змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального", – сказав Грем.

За його словами, закон про внесення росії до списку терористів, ймовірно, можуть прийняти вже цього тижня.

"Президент Байден сказав путіну: якщо щось станеться з Навальним, ви заплатите за це. Президент Байден, я згоден з вами, ціна, яку вони повинні заплатити, – це зробити рф державним спонсором тероризму", – додав сенатор-республіканець .

Нагалаємо, що 16 лютого Навальний помер у виправній колонії.