Частка відмов в американських візах для українців виросла до 45%

Торік частка відмов була нижчою і становила близько 40%

Частка відмов українцям у гостьових візах (B-visas) для поїздок у США становить 45,06%, тобто не впускають у країну приблизно кожного другого громадянина України. Про це свідчить статистика Державного департаменту США за 2019 фіскальний рік.

Попереднього року частка відмов була нижчою і становила близько 40%, передає LB.ua.

Для порівняння, у Молдови частка відмов становить 61%, у Білорусі - 23%, у Росії - 15%, у Польщі - 4%, у Угорщини - 10,5%, у Словаччини - 16%, у Румунії - 10%.

Найбільше США відмовляють у візах жителям Мікронезії, Палау і Північної Кореї (100%). Частка відмов для громадян Ірану - майже 87%, Джибуті - понад 85%, Сомалі - більш ніж 80%, Ємену - поза 78%.

Влада США не пояснює причин, через які відмовляє у візах громадянам окремих країн. Але як правило, це пов'язано або з кількістю нелегалів, які залишаються у США із цієї країни, або з неправильним заповненням документів і ненаданням будь-яких із них.

Нагадаємо, що Європейський Союз розробив і затвердив правила щодо видачі віз мешканцям непідконтрольної Україні частини Донбасу.