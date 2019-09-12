Частка відмов в американських візах для українців виросла до 45%
Попереднього року частка відмов була нижчою і становила близько 40%, передає LB.ua.
Для порівняння, у Молдови частка відмов становить 61%, у Білорусі - 23%, у Росії - 15%, у Польщі - 4%, у Угорщини - 10,5%, у Словаччини - 16%, у Румунії - 10%.
Найбільше США відмовляють у візах жителям Мікронезії, Палау і Північної Кореї (100%). Частка відмов для громадян Ірану - майже 87%, Джибуті - понад 85%, Сомалі - більш ніж 80%, Ємену - поза 78%.
Влада США не пояснює причин, через які відмовляє у візах громадянам окремих країн. Але як правило, це пов'язано або з кількістю нелегалів, які залишаються у США із цієї країни, або з неправильним заповненням документів і ненаданням будь-яких із них.
Нагадаємо, що Європейський Союз розробив і затвердив правила щодо видачі віз мешканцям непідконтрольної Україні частини Донбасу.
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