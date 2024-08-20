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ПОЛІТИКА

Часткова окупація не завадить Україні вступити до НАТО – президент Чехії

20 серпня 2024, 08:31
Часткова окупація не завадить Україні вступити до НАТО – президент Чехії
Таку можливість він не виключає, посилаючись на приклад Німеччини.

Вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи повністю контролює вона всю свою територію, переконаний президент Чехії Петр Павел.

Таку думку він висловив у інтерв’ю чеському виданню Novinky. 

"В найближчі роки Україна може домовитися з росією про мир. Угода може означати, що росія окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів. Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", – зазначив він.

У якості прикладу Петр Павел навів Німеччину, поділ якої не прийняли західні країни, і хоча частина її  була окупована Радянським Союзом, іншу частину держави у 1955 році прийняли в НАТО. 

"Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт із російською федерацією", — припустив він.

За словами президента Чехії, такий крок можна було б здійснити після того, як обидві сторони зрозуміють, що війна далі продовжуватися не може, і почнуть домовлятись. Цьому мають суттєво посприяти світові держави — США, Китай і Євросоюз.

"Якщо будуть мирні переговори, ми, швидше за все, можемо зіткнутися з тим, що росія надовго окупує частину території України, і з точки зору демократичних країн, які стверджують, що поважають міжнародне право і Статут ООН, може статися так, що ми будемо поважати домовленості між воюючими сторонами, але не погодимося на зміну міжнародних кордонів на основі агресії", – вважає Павел.

Він наголосив, що демократичні країни повинні вважати окуповані росією території лише тимчасово окупованими, до того часу коли буде відновлено суверенітет України над всією своєю територією.

Водночас, експерт з питань безпеки Олдржіх Буреш з Метрополітен університету в Празі вбачає недоліки в окресленому главою держави сценарії. 

"Щоб вступити в НАТО, ви повинні мати врегульовані транскордонні відносини, не повинно бути військового конфлікту. Чисто теоретично це було б можливим, якби це схвалили всі країни-члени НАТО. І велике питання, чи всі держави на це погодяться. Я дуже сумніваюся в цьому, незалежно від того, де на той час буде кордон", – сказав він Novinkám.

війнаНАТОЧехіяпетр павелпідтримка України

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