Часткова окупація не завадить Україні вступити до НАТО – президент Чехії
Вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи повністю контролює вона всю свою територію, переконаний президент Чехії Петр Павел.
Таку думку він висловив у інтерв’ю чеському виданню Novinky.
"В найближчі роки Україна може домовитися з росією про мир. Угода може означати, що росія окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів. Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", – зазначив він.
У якості прикладу Петр Павел навів Німеччину, поділ якої не прийняли західні країни, і хоча частина її була окупована Радянським Союзом, іншу частину держави у 1955 році прийняли в НАТО.
"Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт із російською федерацією", — припустив він.
За словами президента Чехії, такий крок можна було б здійснити після того, як обидві сторони зрозуміють, що війна далі продовжуватися не може, і почнуть домовлятись. Цьому мають суттєво посприяти світові держави — США, Китай і Євросоюз.
"Якщо будуть мирні переговори, ми, швидше за все, можемо зіткнутися з тим, що росія надовго окупує частину території України, і з точки зору демократичних країн, які стверджують, що поважають міжнародне право і Статут ООН, може статися так, що ми будемо поважати домовленості між воюючими сторонами, але не погодимося на зміну міжнародних кордонів на основі агресії", – вважає Павел.
Він наголосив, що демократичні країни повинні вважати окуповані росією території лише тимчасово окупованими, до того часу коли буде відновлено суверенітет України над всією своєю територією.
Водночас, експерт з питань безпеки Олдржіх Буреш з Метрополітен університету в Празі вбачає недоліки в окресленому главою держави сценарії.
"Щоб вступити в НАТО, ви повинні мати врегульовані транскордонні відносини, не повинно бути військового конфлікту. Чисто теоретично це було б можливим, якби це схвалили всі країни-члени НАТО. І велике питання, чи всі держави на це погодяться. Я дуже сумніваюся в цьому, незалежно від того, де на той час буде кордон", – сказав він Novinkám.