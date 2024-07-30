Частина Криму залишилася без світла

Зазначається, що Керч і передмістя знеструмлено після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях.

У вівторок, 30 липня, в тимчасово окупованому Криму сталася велика аварія на високовольтній підстанції - десятки тисяч жителів півострова залишилися без світла.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

"Після аварії на високовольтній підстанції 360 підстанцій Керчі та прилеглих сіл опинилися знеструмленими, без світла залишаються більше ніж 53 тисячі осіб", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежі почалися практично одночасно в районі 450 кварталу, гори Мітрідат, а також сіл Осовини і Бондаренкове. Після цього сталася аварія з електрикою. Однією з можливих причин пожеж називають диверсію.

"Керч і передмістя знеструмлені після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Без світла залишилося близько 53 тисяч осіб. Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат і сіл Осовини та Бондаренкове. Також у місті на східній частині Криму немає води", - написав про подію прокремлівський Mash.