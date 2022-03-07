Частина київських водойм ще не розмінована

Частина території Київської області, зокрема й акваторії деяких водойм, досі залишаються не розмінованими.

Про це йдеться в заяві голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Частина території Київщини залишається не розмінованою, зокрема й акваторія водоймищ. Там досі перебувають вибухонебезпечні предмети", - написав очільник ОВА.

Сапери розмінували лише близько 27,26 гектара акваторій водойм Київщини.

"Тому прошу вас, відвідуйте тільки офіційні пляжі та місця відпочинку", - звернувся до мешканців області Кулеба.

Олексій Кулеба також нагадав, що основними причинами загибелі людей у воді є купання у не призначених для цього місцях, купання у нетверезому стані та порушення правил поведінки під час перебування у воді.

"Дотримуйтеся правил безпечної поведінки під час купання та риболовлі. Рятувальники готові надати допомогу людям, які опиняться в небезпеці, але життя і здоров’я громадян залежить насамперед від вашої уважності та обережності", - резюмував Кулеба.