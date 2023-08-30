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ПОЛІТИКА

Частина пілотів вже готові до льотної підготовки – Залужний

30 серпня 2023, 21:20
Частина пілотів вже готові до льотної підготовки – Залужний
Залужний також повідомив, що вони з начальником Штабу оборони Данії також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"Провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером", - повідомив Залужний.

За його словами, у фокусі розмови було обговорення навчання українських пілотів та інженерів на F-16.

"Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки", - наголосив головнокомандувач.

Залужний також повідомив, що вони з начальником Штабу оборони Данії також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Нагадаємо, цього року союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

війнаЗалужнийF-16навчання військових

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