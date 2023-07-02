Частина працівників "Росатома" та колаборантів залишила ЗАЕС

російські військові зараз "не дуже активно" пересуваються в Енергодарі.

Ряд працівників "Росатома", завезених на Запорізьку АЕС з росії, поїхали з Енергодара, як і частина колаборантів - працівників ЗАЕС, які уклали контракти з росіянами.

Про це у коментарі Українському радіо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Стосовно працівників атомної станції, то дійсно, є інформація, що частина колаборантів, які уклали контракти з "Росатомом" та обіймали керівні посади у фейковій компанії від "Росатома", виїхали з міста.Також частина персоналу "Росатома", завезена з російських атомних станцій – їх небагато, до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня", – сказав Орлов.

За його словами, вибухівку на ЗАЕС загарбники завезли майже рік тому: було заміновано периметр станції, все узбережжя Каховського водосховища.

"А з початку цього року росіяни почали в хаотичному режимі мінувати, можливо, готуючись до контрнаступу ЗСУ, територію по периметру міста, поля сільськогосподарського призначення. Й те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодарі. Вони розуміють, що ворог буде здатен на будь-який крок, і розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв. Фактично, росіяни використовують атомну станцію як важіль міжнародного впливу для шантажу не тільки України, а й всього світу", - зазначив міський голова.

При цьому, за його словами, в Енергодарі не передбачено укриттів у разі вибуху на ЗАЕС.

"Проєктно не передбачено, що атомна станція буде атакована військовим шляхом. В будь-яких випадках ядерного та радіаційного характеру на станції, які передбачені в регламентах та інструкціях, місто Енергодар є категорійним. Воно не передбачає укриттів, а передбачає повну евакуацію з міста відповідно до рози вітрів, погодних умов, які будуть на той час. Укриття є тільки в промислових приміщеннях на атомній, тепловій станції, заводах, поряд розташованих", – констатував Орлов.

Він зазначив, що зараз у місті перебуває близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна "влада" не дозволяє їм залишати межі міста, і працювати їм не дають, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

Міський голова Енергодара розповів, що у грудні минулого року окупанти заборонили будь-яку евакуацію мешканців міста через Василівку. Певний час люди мали змогу евакуюватися через територію тимчасово окупованого Криму, але працівників АЕС не пропускали - у росіян були їх списки.

"Що стосується гуманітарної складової, то з вересня окупанти заблокували будь-яку можливість доправлення гуманітарних вантажів, зокрема ліків, таких як інсулін, який важливий для життя деяких категорій громадян", – наголосив посадовець.

За його словами, зв’язок у місті ускладнений. Оскільки Енергодар розташований на узбережжі Каховського водосховища, українські оператори мобільного зв’язку мають змогу "пробитися" до верхніх поверхів багатоповерхівок. "Таким чином наші мешканці мають змогу отримувати об’єктивну інформацію, підключаючись до інтернет-джерел, українських телеграм-каналів", – розповів Орлов.

Однак, за його словами, окупанти блокують українські телеканали і радіо, взяли під контроль усі інтернет-ресурси. Тому там пропаганда працює вже більше року і мешканцям, які не мають доступу до об’єктивних каналів інформації, дуже важко не підпасти під вплив пропагандистських інформаційних ресурсів".