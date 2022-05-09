CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрганізація Об'єднаних Націй (ООН) прогнозує голод у Сомалі вже до кінця цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Частина Сомалі охопить голод, через відсутність українського зерна,- ООН
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Daily Mail.
Так, в організації заявили, що "голод стоїть біля дверей" у Сомалі з "конкретними ознаками" голоду, який відбудеться наприкінці цього року в південній частині затоки. Ситуацію, за даними ООН, посилили наслідки війни в Україні, маючи на увазі блокування РФ портів в Україні, у зв'язку з чим вивезення його було неможливим.
Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був "приголомшений до глибини душі за останні кілька днів" під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком немовлят, що голодують, надто слабких, щоб плакати.
При цьому в ООН констатують, що вторгнення Росії в Україну - катастрофа для Сомалі, яка страждає на брак гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосередили свою увагу на Європі.
Сомалі також отримувала не менше 90% своєї пшениці з Росії та України до війни та сильно постраждала від дефіциту та різкого зростання цін на продовольство.
"Це не повторення голоду 2011 року. Це набагато гірше", - заявило гуманітарне агентство ООН минулого тижня. За його словами, наразі щонайменше 730 дітей померли в центрах харчування по всьому Сомалі, і понад 213 000 людей знаходяться під "безпосереднім ризиком" смерті.
Нагадаємо, що в ООН ще в квітні попередили про можливість глобальної продовольчої катастрофи та голод у світі.
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05 09 2022 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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