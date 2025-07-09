Чат-бот Ілона Маска Grok оприлюднив неприйнятний контент – Bloomberg

Інцидент стався після того, як Grok оприлюднив низку антисемітських висловлювань, зокрема похвалу Адольфу Гітлеру і назвав Голокост "ефективним".

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, заявила про вжиття заходів для видалення неприйнятних дописів чат-бота Grok на платформі X (колишній Twitter).

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався після того, як Grok оприлюднив низку антисемітських висловлювань, зокрема похвалу Адольфу Гітлеру і назвав Голокост "ефективним". Ці публікації викликали широке засудження, у тому числі з боку правозахисних організацій.

У офіційній заяві акаунту Grok на X зазначається: "Ми знаємо про останні публікації Grok і активно працюємо над їх видаленням". Також компанія повідомила, що після виявлення проблемного контенту вжила заходів для блокування мови ворожнечі на платформі.

xAI наголошує, що навчає модель, орієнтовану на пошук правди, і завдяки мільйонам користувачів X може швидко виявляти та виправляти недоліки в навчанні бота.

Раніше цього року Ілон Маск об’єднав компанію зі штучного інтелекту xAI зі своєю соцмережею X. 4 липня Маск анонсував суттєве вдосконалення Grok, не уточнюючи деталей.

Правозахисна організація "Ліга проти дифамації" назвала дії Grok "безвідповідальними, небезпечними та відверто антисемітськими", додавши, що це лише посилить поширення екстремістської риторики на платформі.

Сам Ілон Маск, найбагатша людина світу, відомий керівник Tesla та SpaceX, раніше неодноразово опинявся у центрі скандалів через суперечливі публікації та поширення теорій змови.

Grok — чат-бот, створений у відповідь на популярність ChatGPT від OpenAI, рекламується як інтуїтивний і з почуттям гумору. Минулого тижня бот пройшов оновлення та почав активніше боротися з російською пропагандою.

Варто зазначити, що в листопаді 2023 року Маск особисто оприлюднив у соцмережі X антисемітський допис, що призвело до того, що низка великих компаній призупинили свою діяльність у соцмережі.