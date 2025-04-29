Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Чат-боти Meta вели сексуалізовані розмови із неповнолітніми – розслідування WSJ

29 квітня 2025, 08:55
Чат-боти Meta вели сексуалізовані розмови із неповнолітніми – розслідування WSJ
Фото: з відкритих джерел
Керівництво не врахувало попередження розробників, послаблюючи обмеження для більшої "людяності" ШІ.

Штучний інтелект Meta, створений як "цифровий компаньйон" у соцмережах, опинився в центрі гучного скандалу. Розслідування The Wall Street Journal показало, що чат-боти компанії вели сексуалізовані розмови із користувачами, зокрема імітуючи знаменитостей, навіть якщо співрозмовники вказували вік нижче 18 років.

Як з'ясували журналісти, флагманський бот Meta AI та інші створені користувачами моделі легко переходили на відверті теми. У деяких випадках штучний інтелект, використовуючи голоси популярних зірок, розігрував рольові сексуалізовані сцени з акаунтами неповнолітніх, у тому числі голосом американського реслера Джона Сіни.

Проблема стала ще гострішою через те, що Disney зажадав від Meta припинити використання голосів своїх персонажів у подібних сценаріях, заявивши про порушення інтелектуальної власності. За даними WSJ, внутрішні попередження розробників про потенційні ризики були проігноровані на користь пришвидшеного запуску нової функціональності.

Meta відповіла на розслідування, заявивши, що тестування журналістів було «маніпулятивним» і не відображає звичної взаємодії з ботами. Однак після звернення WSJ компанія обмежила можливості чат-ботів вести відверті розмови із підлітковими акаунтами, хоча для дорослих такі обмеження залишаються мінімальними.

Науковці застерігають: навіть без явного сексуального контенту такі "цифрові компаньйони" можуть негативно впливати на психічний стан неповнолітніх, тоді як системні дослідження безпечності таких технологій досі не проводилися.

штучний інтелектчат-ботMeta

Останні матеріали

Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 07:18
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється