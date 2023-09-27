Чехії довелося знищити третину закуплених COVID-вакцин через низький попит

За період із січня 2021 року до червня 2023-го Чехія отримала 35 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, з яких довелось утилізувати близько третини.

Влада Чехії була змушена утилізувати понад 12 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної хвороби вартістю 4,7 мільярда чеських крон (193,2 мільйона євро) через сплиття терміну придатності.

Про це повідомляє Seznam Zprávy.

За період із січня 2021 року до червня 2023-го Чехія отримала 35 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, з яких довелось утилізувати близько третини.

Крім того, Прага передала третім країнам 3,5 мільйона доз вакцин на суму 883 мільйони чеських крон.

Контракти на постачання вакцин від імені країн-членів ЄС укладала Європейська комісія. Усього було законтрактовано до 4,2 мільярда доз, при чому під час чеського головування в Раді ЄС терміни виконання замовлень подовжили до 2026 року, а обсяг поставок дещо зменшили.

Ситуація в Чехії подібна й до інших членів Євросоюзу, де так само спостерігається зниження інтересу до вакцинації проти коронавірусу.