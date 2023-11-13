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ПОЛІТИКА

Чехія бореться з публічними виявами симпатій до війни росії проти України

13 листопада 2023, 08:33
Чехія бореться з публічними виявами симпатій до війни росії проти України
Фото: ukrinform.ua
Ще на початку року кількість обвинувачених була на третину менше. Тепер поліція також розглядає випадки, пов'язані з війною в смузі Гази.

У Чехії відкрили 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни росії проти України.

Про це заявив прессекретар поліції Ондрей Моравчик, передає irozhlas.cz.

"384 випадки — це все, з чим ми зіткнулися. Деякі з них потім перейшли до стадії висунення звинувачення конкретній людині — це 99 випадків. Ми враховуємо і ті, які вже завершені", — сказав він.

Моравчик уточнив, що 121 справа "стосується схвалення та інших форм просування терористичних рухів або організацій".

За словами головного прокурора Чехії Ігора Стрижа, ці справи можуть розглядати за двома статтями — 365 і 405. Це розділи Кримінального кодексу, в яких ідеться про "схвалення злочину" та "заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду".

"Якщо хтось публічно, зокрема й на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах, схвалює напад російської федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє керівників рф, за певних умов це може загрожувати кримінальною відповідальністю", — сказав Стриж.

Поліція також відстежує імовірні злочини, повʼязані з війною Ізраїлю й Хамас.. Наразі правоохоронці зареєстрували 14 "випадків екстремізму з антисемітським контекстом".

На початку вересня суд у Празі засудив чеського найманця Алоїза Полака, який воював в Україні на боці росії. За даними слідства, чеський снайпер убив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив для нього 25 років за ґратами. Захисник оскаржив вирок, зазначивши, що його клієнт, імовірно, уже загинув.

Чехіявійна в Українірф тероризмХамас: Ізраїль

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