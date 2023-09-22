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ПОЛІТИКА

Чехія бореться за фінансування зброї для України – ЗМІ

22 вересня 2023, 16:21
Чехія бореться за фінансування зброї для України – ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Уряд хоче продовжити фінансування військових поставок в Україну, що є не простим процесом.

Чехія продовжить приділяти пріоритетну увагу підтримці України в боротьбі з російською агресією, попри очевидні труднощі з консолідацією для цього фінансів.

Про це повідомляє Euractiv.

"Уже на останнє збільшення внесків у червні Чехія насилу знайшла кошти, що призвело до скептицизму в чеських зовнішньополітичних колах щодо спроможності країни впоратися з масовим фінансуванням іноземних інструментів", - йдеться у матеріалі.

Уряд прем'єра Петра Фіали наразі захищає свій пакет консолідації перед громадськістю та опозицією, одночасно готуючи державний бюджет на 2024 рік. Жоден із цих фінансових заходів не був добре сприйнятий громадськістю.

У цій ситуації уряд також хоче продовжити фінансування військових поставок в Україну, що є не простим процесом.

Для вирішення цієї проблеми МЗС Чехії готує матеріали для визначення цих варіантів. Тоді стане зрозуміліше, скільки Чехія зможе витратити на озброєння для України.

Європейський фонд миру, який фінансує постачання зброї для України, ймовірно, застане третє значне збільшення фінансування. Цього разу верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель хоче вкласти в нього 20 мільярдів євро.

Чехіядопомога Українівійна

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