Чехія допоможе Україні з бойовою авіацією

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі.

Чеська армія активно переозброюється на американські ударні гелікоптери, а старі машини радянського виробництва відправить Україні.



Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова під час заходу на вертолітній базі чеських Військово-повітряних сил поблизу міста Намешть над Ославою, пише ČTK.

Говорячи про радянські гелікоптери Мі-24В і Мі-35 у чеській армії, Вона вказала, що Чехія в майбутньому не може бути "матеріально залежною від ризикованих ресурсів зі Сходу", тому важливо як оновлювати військову техніку, так і створювати можливості для її ремонту.

"Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними, їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога", - прозоро натякнула вона, пояснивши, що не має права відкрито розповідати про передачу зброї Україні.



Голова Міноборони Чехії додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.