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ПОЛІТИКА

Чехія готує нову військову допомогу Україні: ППО, РЕБ та далекобійна зброя

30 липня 2025, 20:46
Чехія готує нову військову допомогу Україні: ППО, РЕБ та далекобійна зброя
Фото: gettyimages.com
Україна та Чехія створює спільні підприємства та реалізує проєкти, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні.

Чехія готує нові пакети військової допомоги Україні, що передбачають підсилення у сфері протиповітряної оборони, РЕБ та далекобійних спроможностей. 

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з радником прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томашем Пояром у середу, 30 липня. 

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі обговорив з Пояром постачання боєприпасів, а також конкретні графіки й плани на 2025 та 2026 рік. 

"Разом з Чехією будемо розвивати механізми чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", — наголосив український міністр. 

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі також обговорювалось питання співпраці у сфері оборонної промисловості. За словами міністра, Україна та Чехія створює спільні підприємства та реалізує проєкти, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. 

Окрім цього, сторони розглянули можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній.

17 липня посол України в Чехії Василь Зварич розповів, що в Україну незабаром доставлять гелікоптер, кошти на який збирали чеські активісти. Він додав, що в Чехії також планують інші проєкти щодо допомоги Україні, про які буде відомо пізніше. 

2 березня стало відомо, що чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina(Подарунок для путіна) зібрала понад 70 мільйонів чеських крон (близько $3 млн) для купівлі гелікоптера Black Hawk для України.

Ініціатива також зібрала понад 60 мільйонів крон (більше ніж 2,4 мільйона євро) для купівлі шести гаубиць на потреби ЗСУ, заявляв організатор.

війнаЧехіязброяДенис Шмигальдопомога УкраїніППОРЕБ

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