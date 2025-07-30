Чехія готує нову військову допомогу Україні: ППО, РЕБ та далекобійна зброя

Україна та Чехія створює спільні підприємства та реалізує проєкти, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні.

Чехія готує нові пакети військової допомоги Україні, що передбачають підсилення у сфері протиповітряної оборони, РЕБ та далекобійних спроможностей.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з радником прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томашем Пояром у середу, 30 липня.

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі обговорив з Пояром постачання боєприпасів, а також конкретні графіки й плани на 2025 та 2026 рік.

"Разом з Чехією будемо розвивати механізми чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", — наголосив український міністр.

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі також обговорювалось питання співпраці у сфері оборонної промисловості. За словами міністра, Україна та Чехія створює спільні підприємства та реалізує проєкти, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні.

Окрім цього, сторони розглянули можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній.

17 липня посол України в Чехії Василь Зварич розповів, що в Україну незабаром доставлять гелікоптер, кошти на який збирали чеські активісти. Він додав, що в Чехії також планують інші проєкти щодо допомоги Україні, про які буде відомо пізніше.

2 березня стало відомо, що чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina(Подарунок для путіна) зібрала понад 70 мільйонів чеських крон (близько $3 млн) для купівлі гелікоптера Black Hawk для України.

Ініціатива також зібрала понад 60 мільйонів крон (більше ніж 2,4 мільйона євро) для купівлі шести гаубиць на потреби ЗСУ, заявляв організатор.