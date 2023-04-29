Чехія і Словаччина до вступу в НАТО сприятимуть безпеці України

Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, де підтвердили готовності підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.

А також сприяти безпеці України до вступу до Альянсу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на Facebook-сторінці.

Президент Чехії Петро Павло, президент Словаччини Зузана Чапутова та український президент Володимир Зеленський підписали спільну декларацію, яка визначає спільне бачення трьох країн з найважливіших питань зовнішньої політики, а також підтримку повноправного членства України в ЄС та НАТО, йдеться в пості.

Документ відновлює вимогу до росії негайно та беззастережно вивести усі свої збройні формування з території України, а також висловлює готовність держав до тісної співпраці з метою подальшого зміцнення обороноздатності України, посилення санкцій ЄС проти рф та створення правової основи використання заморожених російських активів для відновлення України, написав заступник керівника Офісу президента.

Ігор Жовква додав, що Словаччина і Чехія відкрили другий десяток загальних декларацій такого типу на рівні лідерів держав-членів НАТО.