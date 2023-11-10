Чехія і Тайвань підписали угоду про спільну роботу з відбудови України – Reuters

Йдеться про відновлення водних та енергетичних систем.

У дипломатичних столицях Чехії й Тайваню підписали угоду про спільну роботу з відбудови енергетики України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни домовилися про спільну роботу над відновленням водних та енергетичних систем України.

"Ми дуже раді, що Україну, яка захищає нас, разом із нами підтримує наш великий союзник і друг – Тайвань", – сказав уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копєчний.

За словами заступника МЗС Тайваню Роя Лі заявив, його країна розширюватиме допомогу і в інших сферах, щоб сприяти відновленню нормального життя, "якщо Україна наблизиться до остаточної перемоги".

"Тільки єдність демократичних країн може покарати й утримати авторитарні країни від повторення помилкових рішень", – наголосив Рой Лі.