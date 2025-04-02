Чехія інвестує €100 млн на оновлення українських лікарень

У списку на модернізацію 13 лікарень у 7 областях України.

В межах програми Ukraine Facility уряд Чехії інвестує 100 млн євро на оновлення лікарень.

Наразі уже погоджено фінансування шести проєктів, написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на Facebook-сторінці.

"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - йдеться в дописі.

Серед закладів, що отримають фінансування:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи - 35,27 млн євро (38,07 млн доларів);

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни - 18,9 млн євро (млн доларів);

Волинська обласна клінічна лікарня - 4,31 млн євро (20,4 млн доларів);

Криворізька міська лікарня №5 - 16,57 млн євро (17,89 млн доларів);

Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі - 14,93 млн євро (16,12 млн доларів);

Київська обласна дитяча лікарня - 10,27 млн євро (11,09 млн доларів).

Ukraine Facility це інструмент Європейського союзу, що спрямований на підтримку України в умовах повномасштабної війни, а також післявоєнного відновленням.

Програма передбачає виділення 50 млрд євро у період з 2024 по 2027 роки, що будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни.