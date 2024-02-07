Чехія істотно збільшила імпорт газу з рф

У січні імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.

Газ із росії продовжує надходити до Чехії.

Про це повідомляє Novinky.cz.

"Якщо протягом більшої частини минулого року Чехії вдавалося радикально скоротити імпорт газу з росії порівняно з 2022 роком, коли за перші десять місяців частка загального імпорту становила лише 2%, то з листопада статистика стрімко змінюється", - йдеться в матеріалі.



Уже на початку грудня стало відомо, що імпорт російського газу до Чехії через станцію Ланжхот зі Словаччини, яка є єдиним прикордонним пунктом, через який російський газ може надходити до Чехії, відновився.

Тепер це підтверджують дані Чеського статистичного управління, яке опублікувало у вівторок статистику зовнішньої торгівлі за грудень.

Дані за січень цього року показують, що тенденція імпорту газу з росії не лише зберігається, а навіть посилюється, коли частка загального імпорту сягнула майже 62%.



Джерело видання в газовій галузі повідомило, що є версія, що одне або два підприємства запасали газ у резервуарах в Україні на зиму, а тепер імпортують його в Чехію.

Економіст UniCredit Bank Їржі Пур сказав, що неможливо, щоб статистика була спотворена транзитом або перепродажем російського газу в інші країни.

"Тому що переважна більшість імпортованого газу потрапляє до Чехії: загальний відтік газу з Чехії за кордон становив лише 9,8% від загального припливу в листопаді, 4,8% у грудні та 5,5% у грудні", - пояснив Пур.