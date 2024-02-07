Чехія істотно збільшила імпорт газу з рф
Газ із росії продовжує надходити до Чехії.
Про це повідомляє Novinky.cz.
"Якщо протягом більшої частини минулого року Чехії вдавалося радикально скоротити імпорт газу з росії порівняно з 2022 роком, коли за перші десять місяців частка загального імпорту становила лише 2%, то з листопада статистика стрімко змінюється", - йдеться в матеріалі.
Уже на початку грудня стало відомо, що імпорт російського газу до Чехії через станцію Ланжхот зі Словаччини, яка є єдиним прикордонним пунктом, через який російський газ може надходити до Чехії, відновився.
Тепер це підтверджують дані Чеського статистичного управління, яке опублікувало у вівторок статистику зовнішньої торгівлі за грудень.
Дані за січень цього року показують, що тенденція імпорту газу з росії не лише зберігається, а навіть посилюється, коли частка загального імпорту сягнула майже 62%.
Джерело видання в газовій галузі повідомило, що є версія, що одне або два підприємства запасали газ у резервуарах в Україні на зиму, а тепер імпортують його в Чехію.
Економіст UniCredit Bank Їржі Пур сказав, що неможливо, щоб статистика була спотворена транзитом або перепродажем російського газу в інші країни.
"Тому що переважна більшість імпортованого газу потрапляє до Чехії: загальний відтік газу з Чехії за кордон становив лише 9,8% від загального припливу в листопаді, 4,8% у грудні та 5,5% у грудні", - пояснив Пур.