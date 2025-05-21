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Чехія може навчати військових ЗСУ в Україні

21 травня 2025, 20:35
Чехія може навчати військових ЗСУ в Україні
Фото: gettyimages.com
Президент Чехії заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України
Чехія розглядає можливість проводити підготовку українських військових безпосередньо на території України.
 
Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
 
Павел заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України.
 
"Є низка інших можливостей, але вони, очевидно, залежатимуть від результату переговорів. Включаючи гіпотетичні сили гарантування, які можуть бути розміщені на території України. Зараз вони трохи не на часі", - заявив президент Чехії.
 
Однак він запевнив, що якщо відповідне рішення все ж буде ухвалене, Чехія розгляне можливість проведення певних спеціалізованих навчань або в Україні, або на їх території.
 
"І у нас є інші можливості, де ми можемо допомогти Україні у розбудові їхнього власного потенціалу", - додав він.
 
Він наголосив, що гарантії безпеки Україні "фактично починаються сьогодні" з рішучої підтримки України, яка націлена на те, щоб зробити її якомога сильнішою на майбутніх переговорах.
 
"Тому, що чим слабша позиція України на початку, тим гірші гарантії на майбутнє", - пояснив президент Чехії.
 
Водночас Павел наголосив, що найсильнішою гарантією безпеки України буде сильна і добре оснащена українська армія.
 
"І це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу допомогу, спеціалізовану підготовку, надаючи обладнання та співпрацюючи з українськими військовими", - підсумував лідер Чехії.

 

ЧехіяЗСУвійна в Україніросія окупанти

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