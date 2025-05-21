Чехія може навчати військових ЗСУ в Україні

Президент Чехії заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України

Чехія розглядає можливість проводити підготовку українських військових безпосередньо на території України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Павел заявив, що, якщо буде рішення про розміщення західних військ в Україні, Чехія може розгорнути тренувальну місію на території України.

"Є низка інших можливостей, але вони, очевидно, залежатимуть від результату переговорів. Включаючи гіпотетичні сили гарантування, які можуть бути розміщені на території України. Зараз вони трохи не на часі", - заявив президент Чехії.