Чехія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Йдеться про військову амуніцію на суму майже 33 млн доларів.

Чехія надасть зі своїх армійських складів Україні військову амуніцію.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, пише ČTK.

Зазначається, що предане буде майно з військових складів, яке зараз непотрібне чеській армії. Міністр вже надала його список президенту Чехії Петру Павлу, а також вручила йому список допомоги, який країна вже надіслала Україні раніше.

"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником Генерального штабу Карелом Ржехкою, становить майже 33 млн доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, що вони непотрібні нам і армія справді може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - йдеться у заяві.

Вона наголосила, що разом із головою Генштабу завжди стежать за тим, щоб обладнання, що вирушає в Україну, можна було чимось замінити.