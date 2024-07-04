Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта

Небіометричні паспорти набагато легше підробити.

Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти російської федерації, то ж громадяни рф із такими паспортами не зможуть перебувати на території країни легально.

Про це повідомляє чеське видання iDNES.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу".

Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити таких же заходів.