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Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта

04 липня 2024, 19:11
Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта
Фото: ukrinform.ua
Небіометричні паспорти набагато легше підробити.
Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти російської федерації, то ж громадяни рф із такими паспортами не зможуть перебувати на території країни легально.
 
Про це повідомляє чеське видання iDNES.
 
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу".
 
Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити таких же заходів.
 
"Якщо громадянин росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", – пояснили в МЗС.
 
Ліпавський зазначив, що той, хто хоче залишитися в Чехії, "повинен довести свою благонадійність".
 
"У випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, який використовували, зокрема, вбивці у Врбетицях, вже не буде достатньо. Я також працюватиму над тим, щоб обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, оскільки це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", - додав міністр.

 

Чехіябіометріявійна в Україніросія окупанти

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