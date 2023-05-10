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Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб"

10 травня 2023, 18:49
Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси
Джерело: chas.news
Радянська система "Куб", що отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько "три пальці смерті", використовується для наведення на літаки або гелікоптери.

Чехія вирішила передати ЗСУ два радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб" із ракетами до них.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пишуть České noviny.

 Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав президент Чехії.

На озброєнні чеської армії ці системи замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.
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