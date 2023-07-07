Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16 – прем'єр
Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та подарує штурмові гелікоптери.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
"Чехія допоможе підготувати спеціалістів на літаки F-16 і надасть Україні симулятор для такого тренування", – сказав він.
Крім того, Фіала зазначив, що сьогодні він підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери, а в наступні місяці ще 100 тисяч штук великокаліберних боєприпасів.
Нагадаємо, президент Джо Байден схвалив постачання Україні касетних боєприпасів, про вилучення яких із запасів американського Міноборони мають повідомити в п'ятницю, 7 липня.