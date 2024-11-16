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Чехія передасть Україні протитанкові гранатомети на 765 000 євро

16 листопада 2024, 14:57
Чехія передасть Україні протитанкові гранатомети на 765 000 євро
Чек на це озброєння передали у посальстві України в Чехії.
Чехія передасть українським захисникам протитанкові гранатомети на 765 000 євро.
 
Про це повідомили у МЗС України.
 
"У Посольстві України в Чехії відбулась передача символічного чеку на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) компанією STV GROUP", – зазначили у міністерстві і додали, що це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP. 
 
RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах. 
 
"Передача цієї військової допомоги є ще одним прикладом солідарності та підтримки наших чеських друзів. Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – зазначив посол Василь Зварич.
Чехіявійна в Україніросія окупанти

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