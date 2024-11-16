Чехія передасть Україні протитанкові гранатомети на 765 000 євро

Чек на це озброєння передали у посальстві України в Чехії.

Чехія передасть українським захисникам протитанкові гранатомети на 765 000 євро.

Про це повідомили у МЗС України.

"У Посольстві України в Чехії відбулась передача символічного чеку на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) компанією STV GROUP", – зазначили у міністерстві і додали, що це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP.

RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.

"Передача цієї військової допомоги є ще одним прикладом солідарності та підтримки наших чеських друзів. Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – зазначив посол Василь Зварич.